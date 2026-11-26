26 ноября 2026, 19:11

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Исаева

В Подмосковье из-за балканского циклона Wilka третий день подряд идёт снег. Коммунальные службы Мытищ продолжают работу в усиленном режиме.





В четверг на борьбу со снегом вышли около 600 коммунальщиков и до 140 единиц специализированной техники. Уборка началась с шести часов утра. Бригады по четыре-пять человек параллельно очищают от снега дворы и социальные объекты. За качеством выполнения работ следят МБУ МТХ и МБУ «Леспаркхоз».

«Техника и дворники продолжают расчистку магистралей, тротуаров и подходов к социальным объектам, чтобы обеспечить безопасность жителей. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и территориям у поликлиник и школ», – рассказал начальник отдела по содержанию территорий МКУ «УЖКХ Мытищи» Максим Исаев.