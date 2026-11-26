В Павловском Посаде рассказали о ходе уборки снега
Уборка снега продолжается в Павлово-Посадском округе. О работах в двух городах — Павловском Посаде и Электрогорске — рассказали в пресс-службе муниципалитета.
Аномально сильный ноябрьский снегопад принёс в столичный регион балканский циклон Wilka. За три дня в Подмосковье выпало 70% месячной нормы осадков. Уборка проводится в усиленном режиме.
«В настоящее время в Павловском Посаде и Электрогорске в работах задействованы более 100 дворников и 45 единиц спецтехники. Коммунальщики очищают от снега тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды и обрабатывают поверхности противогололёдными материалами. Особое внимание уделяется подходам к социально значимым объектам, включая школы, детсады и поликлиники, а также остановкам общественного транспорта», — говорится в сообщении.В окружной администрации напомнили, что за расчистку дворовых территорий отвечают управляющие компании. Сообщить о некачественной уборке жители могут через горячую линию главы муниципалитета по телефону 2-99-03.