26 ноября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Уборка снега продолжается в Павлово-Посадском округе. О работах в двух городах — Павловском Посаде и Электрогорске — рассказали в пресс-службе муниципалитета.





Аномально сильный ноябрьский снегопад принёс в столичный регион балканский циклон Wilka. За три дня в Подмосковье выпало 70% месячной нормы осадков. Уборка проводится в усиленном режиме.





«В настоящее время в Павловском Посаде и Электрогорске в работах задействованы более 100 дворников и 45 единиц спецтехники. Коммунальщики очищают от снега тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды и обрабатывают поверхности противогололёдными материалами. Особое внимание уделяется подходам к социально значимым объектам, включая школы, детсады и поликлиники, а также остановкам общественного транспорта», — говорится в сообщении.