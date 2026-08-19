Выплату вместо участка земли получили более 8000 многодетных семей Подмосковья

19 августа 2026, 10:11

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Многодетным семьям Московской области положен бесплатный земельный участок. При этом с 2024 года они могут получить вместо него единовременную выплату. Такой вариант выбрали уже свыше восьми тысяч семей. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей.





«Мы приняли решение о праве на замену участка компенсацией, ориентируясь на наказы и предложения, которые получали от наших многодетных семей. У них не всегда есть возможность или желание брать земельный участок. Поэтому нужна была альтернатива в виде денежной компенсации», — пояснил Голубев.