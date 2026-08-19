В Котельниках построили многоквартирный дом с детсадом
25-этажный дом на 384 квартиры со встроенно-пристроенным детским садом возвели в ЖК «Томилинский бульвар» в Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройке выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Квартиры в доме представлены в разных форматах — от студий до трёхкомнатных. Общая площадь жилья составляет свыше 14 800 квадратных метров. Подъезд сделан по принципу безбарьерной среды — для удобства маломобильных жителей и родителей с колясками», — говорится в сообщении.Детский сад при доме рассчитан на 45 воспитанников. Во дворе посадили кустарники, деревья, цветы и многолетние травы, установили игровые и спортивные площадки, а также оборудовали зоны тихого отдыха.