В Звенигороде к сентябрю завершат капремонт СК «Звезда» и «Академии дзюдо»
Завершить капремонт спорткомплекса «Звезда» и «Академии дзюдо» в Звенигороде планируют к сентябрю 2027 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход ремонта и пообщался с тренерским составом.
Работы ведут в рамках региональной госпрограммы. Сейчас готовность объектов – 60%.
«У нас в Подмосковье реализуется большая программа модернизации спортивных сооружений. Для нас было непростым решением взяться за эти два объекта и полностью их обновить. Но Звенигород развивается, и запрос на спортивную инфраструктуру большой. Это касается и «Академии дзюдо», и «Звезды». Здесь и баскетбол, и борьба, и гандбол, и другие виды спорта. Строители обещают сдать всё к сентябрю 2027-го. Мы здесь, чтобы убедиться, что эти два амбициозных проекта удастся реализовать в срок. И конечно, мы дорожим тренерским составом ‒ теми, кто помогает формировать характер спортсмена с самых ранних лет и достигать результатов», ‒ сказал Воробьёв.
Капремонт построенного более 20 лет назад СК «Звезда» начался в прошлом году. В здании меняют кровлю, обновляют фасад, инженерные системы, усиливают несущие конструкции. Строители завершают стяжку полов, укладывают плитку в санузлах, монтируют новую вентиляцию.
В обновлённом спорткомплексе смогут тренироваться около 250 человек. Двери для них откроют спортзал с трибунами на 900 мест, большой и малый бассейны, залы для бокса, гимнастики и фехтования.
«Когда в 2005 году открылась «Звезда», мы впервые получили свой зал для фехтования. За это время мы подготовили 30 мастеров спорта, трёх мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта. Наши спортсмены выиграли всевозможные медали, в том числе, на Олимпиаде в Токио. А неделю назад наши выпускники вернулись с этапа Кубка мира, где заняли второе место», ‒ рассказал мастер спорта международного класса по фехтованию, тренер Александр Чернышев.
По его словам, после капремонта спорткомплекса количество дорожек в зале для фехтования увеличат с шести до восьми. Появится возможность заниматься у большего числа спортсменов.
Кроме того, в спорткомплексе создадут условия для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, акробатикой и единоборствами.
«Сейчас заканчиваем работы по замене фасада, ведётся монтаж окон. На следующей неделе запускаем в здание тепло. На объекте работают 39 человек», ‒ рассказал представитель подрядчика Нариман Сулейманов.
После капремонта у жителей появится возможность посещать секции, бассейн и тренажёрный зал на платной основе. А воспитанники муниципальных спортшкол и участники «Активного долголетия» смогут тренироваться в СК «Звезда» бесплатно.
В 2025 году в Одинцовском городском округе после модернизации начал работу стадион в Кубинке-10. А в этом году планируют открыть ФОК «Старый Городок».