Жителям Подмосковья напомнили об ограничениях в охранной зоне газопроводов

28 апреля 2026, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Участки земли вдоль газопроводов входят в охранную зону. На этих территориях действует ряд ограничений, нарушать которые не только незаконно, но и опасно. Об этом напомнили в пресс-службе Мособлгаза.





Размеры охранной зоны зависят от характеристик газового объекта. Для газораспределительных сетей они составляют по два метра с каждой стороны, а для межпоселковых газопроводов, которые проходят по лесным зонам, — по три метра.





«В охранной зоне нельзя разводить огонь, складировать мусор и прочие вещи, сажать деревья, обустраивать погреба, обрабатывать почву глубже чем на 0,3 метра, использовать спецтехнику для земляных работ и строить дома или сараи», — говорится в сообщении.