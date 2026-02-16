Тхэквондисты из Люберец завоевали 88 медалей на всероссийском турнире в Тамбове

16 февраля 2026, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

47 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовые медали завоевали спортсмены из Люберец на всероссийских соревнованиях по тхэквондо МФТ «Турнир Мастерский» в Тамбове. Об этом сообщает администрация городского округа.





От Люберец в команду Московской области вошли воспитанники окружной Ассоциации тхэквондо МФТ из клубов «Тхэквондо центр», «Дан-Гун» и центра спортивной подготовки «Торнадо».





«Наши ребята выступали в личном и командном зачётах в составе сборной Подмосковья и показали достойный результат», — сказал представитель люберецкой ассоциации Алексей Яблошевский.