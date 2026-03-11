В турнире по настольному теннису в Подольске приняли участие 19 команд

11 марта 2026, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Турнир по настольному теннису среди студентов колледжей и вузов состоялся в Подольске в среду, 11 марта. В соревнованиях приняли участие 11 мужских и восемь женских команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие, являющееся частью универсиады, провели в спортзале дома культуры «Октябрь».



