В турнире по настольному теннису в Подольске приняли участие 19 команд
Турнир по настольному теннису среди студентов колледжей и вузов состоялся в Подольске в среду, 11 марта. В соревнованиях приняли участие 11 мужских и восемь женских команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие, являющееся частью универсиады, провели в спортзале дома культуры «Октябрь».
По итогам игр среди юношей первое место заняла команда Подольского социально-спортивного колледж, второе место — колледж «Московия», а третье место — Подольский колледж имени А.В. Никулина ОП-2.«Я играю для души, но, глядя на соперников, понимаю, что тут не до шуток. Столько техничных подач, молниеносных ответных ударов — у каждой команды своя тактика. И все настроены на победу», — поделился впечатлениями один из участников соревнований, студент второго курса Московского областного современного колледжа (МОСК) Тимур.
Среди девушек на высшую ступень пьедестала почёта поднялась команда Подольского колледжа имени А.В. Никулина ОП-2, серебро завоевала команда Многопрофильного колледжа №1, а бронзу — представительницы Подольского социально-спортивного колледжа.