Жителям Подмосковья напомнили правила вождения самокатов

27 мая 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Для того, чтобы езда на самокате была безопасной и не мешала другим участникам движения, необходимо соблюдать ряд несложных правил. О них жителям Московской области напомнили специалисты регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В частности, управлять самокатом можно только в трезвом состоянии. Нельзя ездить на высокой скорости, «подрезать» пешеходов и машины. На переходе следует «спешиться» и вести самокат рядом с собой. Категорически запрещена езда вдвоём на одном самокате. Парковаться нужно ровно, не перегораживая проход. Кроме того, не стоит использовать самокат во время сильного дождя или ветра.





«Особые правила касаются родителей юных самокатчиков. Они должны обеспечить детей защитной экипировкой и следить, чтобы ребята катались только в безопасных местах, не выезжая на дороги общего пользования», — говорится в сообщении.