Бывший полузащитник «Эспаньола» высказался об игре Батракова

27 мая 2026, 14:23

Футболист Кузнецов: Батракова ждет аренда при переходе в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов прокомментировал игру хавбека «Локомотива» Алексея Батракова. Специалист оценил его шансы на переход в европейский клуб.





По мнению Кузнецова в беседе с Metaratings.ru, в случае перехода в «ПСЖ» 20-летний футболист немедленно отправится в аренду. Экс-игрок также усомнился в реальности интереса со стороны европейских грандов, назвав заявления агента Батракова голословными до появления официальных подтверждений — например, приезда скаута на матч.



Кузнецов провел параллель с Арсеном Захаряном, который после переезда в Европу перестал подавать признаки «настоящей звезды». По его словам, Батракову следует сначала получить международный опыт, а уже затем переходить в сильный европейский клуб, иначе он рискует повторить путь Захаряна.



В прошлом сезоне Батраков провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 передач. Рыночная стоимость 20-летнего полузащитника, по данным Transfermarkt, составляет 28 млн евро.



