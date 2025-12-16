ПАОК может расстаться с Фёдором Чаловым из-за слабой игры

16 декабря 2025, 12:30

Фото: iStock/matimix

Греческий клуб ПАОК рассматривает вариант ухода российского нападающего Фёдора Чалова. Журналист Костас Петротос объяснил это низкой результативностью игрока в текущем сезоне и разочарованием болельщиков.





Нападающий перешёл в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт рассчитан до 2027 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 5,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.



В беседе с Metaratings.ru эксперт уточнил, руководство ПАОКа хочет расстаться с 27-летним Чаловым в ближайшее время из-за его неуверенной игры.





«Болельщики возлагали на него большие надежды, но сейчас сильно разочарованы», — отметил Петротос.