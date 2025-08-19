В Раменском парке проведут открытый урок каратэ
Бесплатный открытый урок по косики каратэ-до проведут на площадке «Лира» в Раменском городском парке в субботу, 23 августа. Занятие начнётся в 17:00, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Урок организует спортивный клуб «Чемпион». Принять участие в тренировке приглашаются желающие всех возрастов.
«В урок войдёт изучение техники ударов по лапам, разминка, общая физическая подготовка и полноценная тренировка с тренерами и спортсменами клуба. Запланированы также показательные выступления каратистов», — отмечается в сообщении.После урока среди участников разыграют призы и абонементы в клуб.
Возрастные ограничения — 6+.
