Достижения.рф

В Раменском парке проведут открытый урок каратэ

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Бесплатный открытый урок по косики каратэ-до проведут на площадке «Лира» в Раменском городском парке в субботу, 23 августа. Занятие начнётся в 17:00, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Урок организует спортивный клуб «Чемпион». Принять участие в тренировке приглашаются желающие всех возрастов.

«В урок войдёт изучение техники ударов по лапам, разминка, общая физическая подготовка и полноценная тренировка с тренерами и спортсменами клуба. Запланированы также показательные выступления каратистов», — отмечается в сообщении.
После урока среди участников разыграют призы и абонементы в клуб.

Возрастные ограничения — 6+.

Ранее сообщалось, что в парках городского округа Кашира на этой неделе будут проходить спортивные и творческие занятия.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0