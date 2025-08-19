Студент Раменского колледжа Глубоков завоевал медаль Спартакиады России по ушу
Максим Глубоков, обучающийся на третьем курсе Раменского колледжа, занял третье место на соревнованиях по ушу в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России.
Турнир проводился в Вологде. На соревнования Максим Глубоков приехал в составе команды Москвы. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов среди спортсменов 18-19 лет.
«Максим с успехом сражался в поединках отборочного этапа и вышел в полуфинал. В поединке за выход в финал он уступил спортсмену из Дагестана, но сумел победить в схватке за бронзовую медаль», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили, что в Раменском колледже Максим Глубоков учится на направлении «Правоохранительная деятельность».
Ранее сообщалось, что в Раменском парке 23 августа проведут открытый урок каратэ.