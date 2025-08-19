Студент Раменского колледжа Глубоков завоевал медаль Спартакиады России по ушу

19 августа 2025, 14:48

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Максим Глубоков, обучающийся на третьем курсе Раменского колледжа, занял третье место на соревнованиях по ушу в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России.





Турнир проводился в Вологде. На соревнования Максим Глубоков приехал в составе команды Москвы. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов среди спортсменов 18-19 лет.





«Максим с успехом сражался в поединках отборочного этапа и вышел в полуфинал. В поединке за выход в финал он уступил спортсмену из Дагестана, но сумел победить в схватке за бронзовую медаль», — говорится в сообщении.