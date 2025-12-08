Тхэквондистка Валерия Скапровская из Подмосковья взяла медаль первенства мира
Воспитанница подмосковного Училища олимпийского резерва №1 Валерия Скапровская стала вице-чемпионкой первенства мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года. Лю этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в столице Кении Найроби с 5 по 7 декабря.
«Валерия Скапровская выступала в весовой категории до 67 килограммов. Первое место она уступила представительнице Южной Кореи, а третье место поделили спортсменки из Черногории и Греции», — говорится в сообщении.Ранее золотую медаль первенства мира по тхэквондо завоевала ещё одна спортсменка из Училища олимпийского резерва №1 в подмосковном Краснознаменске — Милана Бекулова, выступавшая в весовой категории до 48 килограммов.