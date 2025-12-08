«Вырос в игре»: Экс-президент «Локомотива» раскрыл, кто сейчас главная звезда РПЛ
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов назвал полузащитника Алексея Батракова лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в 2025 году.
В интервью «Metaratings.ru» Наумов подчеркнул, что Батраков «вырос в игре» и стал мудрым.
«Помимо него, неплохо выглядели молодые игроки ЦСКА: Кисляк и Глебов. Многие молодые футболисты могут уехать в Европу, если будут предложения. Мы оторваны от европейского футбола, поэтому они не следят за РПЛ. Из иностранцев хорош был Даку, потом он сбавил в игре. И Кордоба очень силён», — сказал Николай Алексеевич.В текущем сезоне РПЛ Батраков провёл 17 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Хавбек возглавляет гонку бомбардиров чемпионата и занимает второе место по количеству голевых передач.