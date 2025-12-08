Юрий Сёмин вынес приговор арбитрам после скандального матча в Махачкале
Экс-тренер сборной России Юрий Сёмин раскритиковал судейство в матче 18-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».
Матч прошёл 7 декабря в Каспийске. «Пари НН» победил со счётом 1:0. После игры главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев покинул пост.
«40 нарушений за матч, две остановки VAR, замены — и добавили пять минут всего-то. Судейство в Махачкале — это ни в какие ворота не лезет. Надо сделать акцент на этом. В этом плане пострадал Биджиев. Нет результата, и уходит тренер. Судьи не соответствуют уровню РПЛ. Судейство — громадная проблема в российском футболе», — сказал Сёмин «Metaratings.ru».В первом тайме защитник «Динамо» Джемал Табидзе получил прямую красную карточку. Единственный гол с пенальти забил Хуан Боселли после просмотра VAR. Команда после 18 туров занимает 13-е место с 15 очками.