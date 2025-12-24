Более 2000 ветеранов СВО прошли реабилитацию в подмосковных центрах
Реабилитацию в подмосковных центрах с 2023 года прошли свыше 2000 участников спецоперации. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на выездном заседании профильного комитета регионального парламента, на котором обсудили реабилитацию ветеранов СВО.
Он напомнил, что сегодня в Подмосковье работают такие центры, как «Ясенки», «Семейный центр имени А.И. Мещерякова», «Протэкс-центр» и «Коломенский».
«Каждое учреждение имеет свой уникальный профиль, что позволяет оказывать специализированную помощь. С 2023 года в этих центрах реабилитацию прошли свыше 2000 участников СВО. Только за этот год комплексную реабилитацию получили свыше 1100 человек. За этими цифрами – реальные судьбы, возвращение к семье, работе, активной жизни», – сказал Брынцалов.Он добавил, что тема реабилитации участников боевых действий остаётся в числе приоритетов.
«Как не раз подчёркивал президент, восстановление здоровья и возвращение к полноценной жизни наших защитников – государственная задача высочайшего приоритета. В Московской области мы выстроили целостную систему, которая охватывает все аспекты – медицинское восстановление, психологическую поддержку и социальную адаптацию», – отметил парламентарий.Он добавил, что депутаты Мособлдумы находятся на постоянной связи с семьями ветеранов СВО, узнают об их нуждах и реагируют, в том числе, путём изменения законодательства.
Чтобы записаться на курс реабилитации, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.