SHAMAN раскрыл сакральный смысл своего номера на «Интервидении»
Певец SHAMAN выступит под девятым номером на «Интервидении-2025»
Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал свой порядковый номер на конкурсе «Интервидение-2025» счастливым и символичным. Артист рассказал в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале, что будет выступать под номером девять.
По его словам, цифра девять — это очень удачное число.
«Я уверен, что это счастливое число, потому что все-таки это девятый месяц — сентябрь, девять — это золотая середина, и, конечно же, девять — это сакральное число для нашей страны», — сказал он.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил номер девять с позицией центрального нападающего в футболе. Жеребьёвка, в ходе которой определили порядковые номера участников, прошла 12 сентября в московском национальном центре «Россия».
Конкурс «Интервидение-2025» пройдёт в Москве 20 сентября. Исполнитель SHAMAN представит Россию с песней «Прямо по сердцу».