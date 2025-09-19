SHAMAN раскрыл сакральный смысл своего номера на «Интервидении»

19 сентября 2025, 17:00

Певец SHAMAN выступит под девятым номером на «Интервидении-2025»

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал свой порядковый номер на конкурсе «Интервидение-2025» счастливым и символичным. Артист рассказал в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале, что будет выступать под номером девять.





По его словам, цифра девять — это очень удачное число.