В Сергиевом Посаде прошёл торжественный концерт ко Дню народного единства

03 ноября 2025, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского г.о.

Во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина 1 ноября провели торжественный концерт. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства, который страна отмечает 4 ноября.







Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова и председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова поздравили сергиевопосадцев со сцены. Для жителей организовали виртуальное поздравление из соседних регионов России.



Глава округа и Совет депутатов вручили почётные грамоты и благодарности местным жителям, ветеранам специальной военной операции, активистам волонтёрского движения и священнослужителям. Они помогали в патриотическом воспитании молодёжи и организовывали помощь бойцам.



Сергиево-Посадский муниципальный оркестр и победители международных конкурсов выступили с музыкальными номерами и поздравили гостей концерта.

