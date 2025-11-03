В Сергиевом Посаде прошёл торжественный концерт ко Дню народного единства
Во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина 1 ноября провели торжественный концерт. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства, который страна отмечает 4 ноября.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова и председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова поздравили сергиевопосадцев со сцены. Для жителей организовали виртуальное поздравление из соседних регионов России.
Глава округа и Совет депутатов вручили почётные грамоты и благодарности местным жителям, ветеранам специальной военной операции, активистам волонтёрского движения и священнослужителям. Они помогали в патриотическом воспитании молодёжи и организовывали помощь бойцам.
Сергиево-Посадский муниципальный оркестр и победители международных конкурсов выступили с музыкальными номерами и поздравили гостей концерта.
Глава округа и Совет депутатов вручили почётные грамоты и благодарности местным жителям, ветеранам специальной военной операции, активистам волонтёрского движения и священнослужителям. Они помогали в патриотическом воспитании молодёжи и организовывали помощь бойцам.
Сергиево-Посадский муниципальный оркестр и победители международных конкурсов выступили с музыкальными номерами и поздравили гостей концерта.