«Токсикоз и слёзы»: 41-летняя Светлана Светикова рассказала о сложностях третьей беременности

Светлана Светикова (Фото: Телеграм @svetikovamusic)
В декабре 2024 года стало известно, что воспитывающая двоих сыновей певица и актриса Светлана Светикова готовится стать мамой в третий раз. 41-летняя артистка не скрывает, что эта беременность протекает у неё значительно сложнее, чем две предыдущие.
Исполнительница уже 14 лет живёт в гражданском браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара так и не дошла до ЗАГСа, но живут они душа в душу и растят двоих сыновей — Милана и Кристиана.
Она говорит, что нынешняя беременность — это совсем иной опыт по сравнению с предыдущим. Были уже и токсикоз, и слёзы, и нервные срывы. Но певица знала, что будет тяжело, была готова к этому и, конечно, не жалеет о своём решении.
В то время, как многие коллеги Светланы жертвуют личной жизнью ради карьерных успехов и бесконечной погони за популярностью, она уделяет время своим близким, детям, считая, что всё это — и есть самое главное в жизни.
Читайте также:
«Чувствовала себя как удав»: Фигуристка Дробязко делится опытом беременности и родов в 52
Фигуристка Трусова рассекретила беременность, показав живот
Певица Манижа объявила о второй беременности
«Решила, что хочу третьего малыша, летом. Долго думала — взвешивала. Но однозначно понимала одно — я себе не простила бы, если бы не пошла за еще одним чудом», — рассказывала Светлана в личном блоге.
Она говорит, что нынешняя беременность — это совсем иной опыт по сравнению с предыдущим. Были уже и токсикоз, и слёзы, и нервные срывы. Но певица знала, что будет тяжело, была готова к этому и, конечно, не жалеет о своём решении.
«Не жалуюсь! И да! Мне нравится! Несмотря на то, что бывает тяжко. Непонятно, как быстро приду в форму после. С мальчиками я в форме была сразу после родов. Не уверена, что в этот раз получится так же… Ну и Бог с ним. Ради этой любви я готова на все», — подчёркивает артистка.
В то время, как многие коллеги Светланы жертвуют личной жизнью ради карьерных успехов и бесконечной погони за популярностью, она уделяет время своим близким, детям, считая, что всё это — и есть самое главное в жизни.
«Любите! Наслаждайтесь! Это ваше чувство! Оно прекрасно и принадлежит вам, а вот как им распорядиться — дело каждого. Любовь — это мёд для сердца и души», — советует Светикова друзьям и поклонникам.
Читайте также:
«Чувствовала себя как удав»: Фигуристка Дробязко делится опытом беременности и родов в 52
Фигуристка Трусова рассекретила беременность, показав живот
Певица Манижа объявила о второй беременности
Александр Бойцов