Певица Манижа объявила о второй беременности

Манижа (Фото: Инстаграм* @manizha)
Певица Манижа (полное имя — Манижа Сангин) сообщила в своем блоге, что станет матерью во второй раз.
Певица выложила фотографию с округлившимся животом, тем самым рассекретив свою беременность. По словам Манижи, в ее жизни «началась новая глава», полная любви и радости.
Напомним, Манижа родила дочь Оливию от режиссера Ладо Кватании в июле 2023 года. Артистка знакома с Кватанией с 2019-го, а в сентябре 2022 года они поженились.
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*Запрещен в РФ
Напомним, Манижа родила дочь Оливию от режиссера Ладо Кватании в июле 2023 года. Артистка знакома с Кватанией с 2019-го, а в сентябре 2022 года они поженились.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова