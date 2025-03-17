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«Чувствовала себя как удав»: Фигуристка Дробязко делится опытом беременности и родов в 52

Маргарита Дробязко рассказала о материнстве в 52
Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

Фигуристка Маргарита Дробязко, ставшая мамой в возрасте 52 лет, поделилась подробностями своей беременности и родов в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Она и ее партнер Повилас Ванагас впервые стали родителями несколько месяцев назад, и Маргарита рассказала о своем опыте.

«Я набрала девять килограммов за время беременности, но практически сразу после родов вернулась в форму», — отметила Дробязко.

Она вышла на лед всего через восемь дней после появления дочери на свет.

«У меня были ограничения, ведь до 5,5 месяцев я каталась на льду. Я не могла позволить себе, чтобы партнер поднимал меня с лишними килограммами», — добавила она.

Лера Кудрявцева, ведущая программы, восхитилась примером спортсменки.

Маргарита также рассказала о том, как проходила ее беременность. По ее словам, все было «великолепно».

«Я чувствовала себя как удав», — с улыбкой поделилась она.

Когда Кудрявцева спросила, не сталкивалась ли она с термином «старородящая» в медучреждениях, Дробязко ответила, что врачи не проявляли удивления по поводу ее возраста, а неприятное определение она слышала только в социальных сетях.

Фигуристка также вспомнила о сложностях во время родов. Она рассказала, что первый наркоз не сработал.

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«Может, ее цыгане подбросили?»: Лера Кудрявцева усомнилась в родстве со своей старшей сестрой
17 марта 2025, 05:18

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками историей отношений со своей старшей сестрой Оксаной. Звезда любит проводить время с ней и даже называет ее второй матерью. Но отличия в поведении заставили усомниться Леру в родстве с сестрой.
Недавно женщины вместе улетели в Арабские Эмираты почти на неделю. Во время каникул Кудрявцева стала задаваться вопросом о родстве с Оксаной из-за ее странного поведения.

«Всю жизнь заботилась обо мне, как мать родная. Ведет мою бухгалтерию и, короче говоря, она мой юрисконсульт. И вот сейчас мы с ней выбрались вдвоем в Дубай на пять дней. Я реально не понимаю, как она прожила большую часть своей сознательной жизни. Это же ужас, товарищи! Она забывает ключи от номера, сыпет соль вместо сахара в чай, не закрывает крышки от баночек и бутылочек, вещи разбросаны по всему номеру, поет детские песенки и постоянно смеется, тупит по мелочам», — поделилась с подписчиками Лера.

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Сестра телеведущей имеет три высших образования, при чем все окончены с красным дипломом. Оксана отучилась на финансиста, экономиста и менеджера IT-технологиях. К тому же у нее уже 30 лет собственный бизнес, а еще огромный опыт в путешествиях, По признанию Леры, сестра практически весь мир объездила одна. При этом казусы Оксаны заставили ведущую по приезду поговорить с мамой.

«Я ее очень люблю, очень, но по приезде спрошу у мамы, а точно мы родные сестры? Может, ее цыгане подбросили?» — заявила Кудрявцева.

Такой юмор Леры не отменяет того факта, что они с Оксаной очень близки. Сестры даже приобрели квартиры в одном жилом доме, чтобы проводить вдвоем как можно больше времени. Сама Кудрявцева признавалась, что роднее Оксаны у нее никого нет, кроме мамы. Женщины регулярно благодарят родителя за друг друга.

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«Это очень болезненная тема»: Александр Ревва рассказал о конфликте со своей мамой
17 марта 2025, 02:31

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Смотря на фотографии Александра Реввы в социальных сетях, может сложиться впечатление об идиллии в его отношениях в семье. Но не все так гладко, как могло показаться, ведь певец уже долгое время в соре со своей мамой Любовью, которая не приняла избранницу сына Анжелику.
Во время концерта лауреатов премии «Золотой граммофон» Ревву спросили о конфликте с матерью. С привычной ему улыбкой на лице Александр грустно поделился своей грустью из-за ссоры с родителем.

«Слушайте, это сложная история. Понимаете, закрытая душевная рана. Я прошу прощения, я понимаю, что хочется достать это все. Так уж, наверное, повелось, такие темы интересны. Но это очень болезненная тема», — цитирует слова Реввы Starhit.

Несмотря на нежелание рассказывать о конфликте, Александр внес небольшую ясность в его отношениях с мамой. Как отметил сам певец, Любовь совсем не пытается наладить общение со своими внучками.

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«Мама не хочет видеться с внуками. Это все иллюзия», — говорит Ревва.

При этом женщина настаивает на обратном и уверяет, что это ее ограждают от общения с детьми.

«Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — рассказала Любовь в одном из шоу.

Тогда же женщина уверяла, что не держит зла на Анжелику и хочет видеться в внучками, а Александра умоляла выйти на связь. Любовь заявила, что невестка извинялась перед ней, и женщина простила, так как ни на кого не обижается. Мать лишь просит Ревву почаще звонить и приезжать к ней в гости.

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Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
17 марта 2025, 00:43

Дженнифер Лоуренс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американская актриса Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка. Об этом пишет издание Film Updates в соцсети X.
Рождение малыша случилось несколько дней назад. Имя новорожденного и его пол пока не разглашаются. Сама Дженнифер и ее муж, директор художественной галереи Кук Марони, пока никак не комментировали данную информацию.

Фанаты узнали о беременности Лоуренс в октябре прошлого года. Сама звезда не пыталась скрыть будущее пополнение и на мероприятиях появлялась в нарядах, подчеркивающих ее живот. Ранее актриса пережила выкидыш. Трагедия произошла во время съемок фильма «Не смотрите наверх». У Дженнифер уже есть сын по имени Сай, которого назвали в честь художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли.

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Родилась через два часа после смерти отца: как сейчас живет 17-летняя дочь Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе
16 марта 2025, 18:42

Ратмир Шишков (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)

Ратмир Шишков был одним из участников группы «Банда», созданной на «Фабрике звезд-4» в 2004 году. Коллектив распался после трагической гибели 18-летнего солиста. Новость о смерти исполнителя повергла в шок российский шоу-бизнес.
Какой была жизнь Ратмира Шишкова — в материале «Радио 1».

Биография Ратмира Шишкова


Ратмир Шишков появился на свет 24 апреля 1988 года. Он воспитывался в семье цыганских артистов. Его мама Ляля Шишкова является известной исполнительницей романсов.

Мечтая о сцене, мальчик плохо учился в школе. Ратмир увлекался музыкой и, не получив среднего образования, стал участником ансамбля «Гилори». Коллектив стал известным в России и гастролировал в Чехии и Финляндии.

В 12 лет вместе с прославленными родителями Шишков выходил на сцену, чтобы представлять цыганский романс, эта регулярная практика раскрыла его вокальные данные. Вскоре мальчик пошел в театральную студию, начав слушать рэп и джаз.

Заинтересовавшись этими направлениями при поддержке брата Жана, который был солистом группы «Премьер-министр», Ратмир отправился на «Фабрику звезд – 4», где познакомился с Тимати и Домиником Джокером.

Карьера Ратмира Шишкова


В 2004 году на втором отчетном концерте шоу певец исполнил композицию «ДвеМинуты» и благодаря поддержке телезрителей продолжил покорять проект. В последующих конкурсных выступлениях Ратмир хорошо зарекомендовал себя. На проекте ему удалось выступить с ВИА «Сливки» и Александром Буйновым.

После 1/4 финала молодой человек покинул «Фабрику» и стал членом группы «Банда», которая выпустила один альбом. В составе коллектива, куда вошли Анастасия Кочеткова, Тимати и Доминик Джокер, Ратмир записал песни «Как жаль», «Ты нужна мне», «Новые люди» и «Мне нужен ты один».

Группа «Банда» (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)

Помимо студийной работы, Шишков занимался в школе балета и демонстрировал успехи в других сферах. Например, он снялся в видеоклипе «Допинг». Однако карьере молодого артиста не суждено было развиваться и дальше.

Смерть Ратмира Шишкова


В ночь с 21 на 22 марта 2007 года автомобиль Mercedes, принадлежавший Ратмиру Шишкову, врезался во встречную машину. За рулем, по данным следствия, был 22-летний Тимур Байсаров (племянник бывшего мужа Кристины Орбакайте), а в салоне находился Ратмир Шишков, Сергей Зайковский, Альджемен Сисокка и Кристина Устай. Погибли все.

Ратмир Шишков (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)

Ляля Шишкова утверждала, что она словно почувствовала, когда ее сына не стало. У неё всегда была особая связь с Ратмиром. Ляля разговаривала с ним накануне страшного события, узнала о том, что Ратмир собирается с друзьями поужинать в кафе, затем поедет в студию работать. После чего женщина спокойно легла спать. Но в половине третьего ночи Шишкова внезапно проснулась. Её словно кто-то толкнул, и как ни пыталась она себя успокоить, заснуть больше не смогла. Она звонила сыну ещё долго, но его телефон молчал.

По результатам экспертизы, в крови музыканта был найден алкоголь.

Личная жизнь Ратмира Шишкова


О личной жизни Ратмира Шишкова было мало известно до тех пор, пока он не погиб. После его похорон выяснилось, что он состоял в отношениях с девушкой Софией, дочерью высокопоставленного сотрудника МИД. О том, что исполнитель встречался с Софией, знали только близкие друзья Ратмира, даже мама певца не знала о беременной девушке своего сына.

Всего через два часа после трагедии София родила ребёнка Ратмира. После смерти возлюбленного София связалась с Лялей Шишковой, она была уверена: бабушка должна иметь возможность общаться с внучкой. Именно благодаря дочери Ратмира жизнь его матери обрела новый смысл.

Дочь Ратмира Шишкова


Девочку назвали Стефанией, ей дали фамилию отца. Она никогда не знала своего отца, но рядом с ней всегда были его друзья, Тимати и Доминик Джокер, которые много рассказывали малышке о нём. Когда у Тимати родился сын, рэпер назвал его Ратмиром в честь названного младшего брата. Ляля Шишкова, узнав об этом, благословила новорождённого мальчика и его отца.

Мать Ратмира Шишкова до сих пор не устаёт благодарить судьбу и маму Стефании Софию за возможность принимать участие в жизни внучки. 17-летняя Стефания, как и её отец, обожает музыку и танцы.

Стефания Шишкова (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)

Стефания также любит бывать на концертах друзей отца, Тимати и Доминика Джокера. Она окончила школу и стала студенткой Финансового университета при Правительстве РФ.

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Актер без диплома Петр Романов: почему участник шоу «Выживалити» бросил жену, пиар-роман на «Танцы со звездами»
16 марта 2025, 17:08

Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)

Российский актер и телеведущий Петр Романов сегодня отметил свое 36-летие. Несмотря на отсутствие у актера профессионального образования, многие отмечают его врожденный талант и обаятельность. О личной и творческой жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Начало карьеры актёра


Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)

Петр Романов родился в Москве 16 марта 1989 года. Его родителями стали врач анестезиолог и экономист. Отец мальчика кроме работы в больнице всегда занимался активными видами отдыха и эту любовь привил сыну.

В детстве Петр не задумывался о карьере актера и после школы пошел по стопам мамы. Юноша поступил на экономический факультет Московского городского университета управления Правительства Москвы. Но получив диплом понял, что работать по специальности не будет. Тогда он решил освоить актёрское мастерство и поступил на американские курсы New York Film Academy. В то же время Пётр получал образование в модельной школе-студии, основанной Славой Зайцевым.

В период с 2009 по 2011 год Пётр проходил обучение актёрскому искусству в театре Романа Виктюка. Кроме того, он освоил курс у Игоря Волошина в Академии коммуникаций «Wordshop», где получил квалификацию режиссёра музыкальных видео.

Первые работы в кино

Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)

Первым на начинающего актёра обратил внимание режиссёр Резо Гигинеишвили и пригласил его в свою картину «Сплетница». По неизвестным причинам фильм так и не вышел в прокат, но сильно подстегнул Романова к дальнейшему развитию на актерском поприще.

После этого Пётр появился в эпизоде фантастической комедии «Полное превращение» и в комедийном сериале «Беглые родственники». А в фильме «Ховрино. Блог из преисподней» он исполнил одну из главных ролей.

В 2015 году Тимур Бекмамбетов предложил Петру сыграть ключевую роль — Игоря, жениха главной героини, которую исполнила Мария Поезжаева, — в фантастической мелодраме «Он — дракон». Это роль сделала его узнаваемым публикой.

Сейчас среди работ актера много второстепенных ролей. Среди картин, где Петр выступает в главной роли, можно отметить работы: «Ловушка для королевы», «По ту сторону солнца», «За день до...».

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Шоу с участием Романова


Актер принимал участие в трэвел-шоу «Орёл и решка», став напарником Регины Тодоренко. В рамках нового сезона программы «Орёл и решка. Кругосветка» Пётр отправился в увлекательное путешествие по Канаде. Его первым пунктом назначения стал Ванкувер — город, который славится своей красотой и разнообразием. Команда, которая снимает передачу, оказалась в восторге от нового ведущего. По словам Регины, у Петра Романова много энергии, энтузиазма и желания работать.

Мария Смольникова и Петр Романов (Фото: скриншот шоу «Танцы со звездами» ТК Россия 1)


Участвовал артист и в шоу «Танцы со звездами». Партнером Романова по проекту оказалась мастер спорта по бальным танцам Мария Смольникова. В СМИ появились слухи о том, что у пары завязался тайный и бурный роман. Однако актёр не подтвердил информацию об отношениях с Марией за пределами проекта. Он заявил, что эти слухи были придуманы создателями проекта и журналистами, чтобы привлечь внимание к проекту.

Личная жизнь


Софья Елисеева и Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)

Первый брак Петра Романова был с работником таможни Анной Павловой. Актер начал отношения с будущей женой еще будучи студентом. Через 5 лет отношений в 2015 году пара связала себя узами брака. Его жена оказалась слишком скромной и домашней девушкой. Со временем артист понял, что с годами общих интересов с супругой стало еще меньше, и решил закончить отношения. Развод был тихим, и бывшие супруги смогли сохранить теплые дружеские отношения.

В 2023 году в соцсети актёра появились фото с его новой девушкой, стилистом Софией Елисеевой. Красавица София имеет свой бренд одежды, который Романов с удовольствием представлял в качестве модели.

Петр Романов сейчас


В настоящее время Романов востребован в профессиональной сфере. Его опыт работы как актёра и ведущего позволяет ему успешно реализовывать себя в различных телевизионных проектах. Сейчас Пётр участвует в шоу «Выживалити». В команде отважных и бесстрашных участников, помимо Романова, оказались Александр Головин, Данко, Сергей Дружко и несколько бывших участниц популярных развлекательных программ.

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