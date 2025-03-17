«Чувствовала себя как удав»: Фигуристка Дробязко делится опытом беременности и родов в 52

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Фигуристка Маргарита Дробязко, ставшая мамой в возрасте 52 лет, поделилась подробностями своей беременности и родов в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Она и ее партнер Повилас Ванагас впервые стали родителями несколько месяцев назад, и Маргарита рассказала о своем опыте.
Она вышла на лед всего через восемь дней после появления дочери на свет.
Лера Кудрявцева, ведущая программы, восхитилась примером спортсменки.
Маргарита также рассказала о том, как проходила ее беременность. По ее словам, все было «великолепно».
Когда Кудрявцева спросила, не сталкивалась ли она с термином «старородящая» в медучреждениях, Дробязко ответила, что врачи не проявляли удивления по поводу ее возраста, а неприятное определение она слышала только в социальных сетях.
Фигуристка также вспомнила о сложностях во время родов. Она рассказала, что первый наркоз не сработал.
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«Я набрала девять килограммов за время беременности, но практически сразу после родов вернулась в форму», — отметила Дробязко.
Она вышла на лед всего через восемь дней после появления дочери на свет.
«У меня были ограничения, ведь до 5,5 месяцев я каталась на льду. Я не могла позволить себе, чтобы партнер поднимал меня с лишними килограммами», — добавила она.
Лера Кудрявцева, ведущая программы, восхитилась примером спортсменки.
Маргарита также рассказала о том, как проходила ее беременность. По ее словам, все было «великолепно».
«Я чувствовала себя как удав», — с улыбкой поделилась она.
Когда Кудрявцева спросила, не сталкивалась ли она с термином «старородящая» в медучреждениях, Дробязко ответила, что врачи не проявляли удивления по поводу ее возраста, а неприятное определение она слышала только в социальных сетях.
Фигуристка также вспомнила о сложностях во время родов. Она рассказала, что первый наркоз не сработал.
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Дарья Осипова