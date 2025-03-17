«Чувствовала себя как удав»: Фигуристка Дробязко делится опытом беременности и родов в 52

Смотря на фотографии Александра Реввы в социальных сетях, может сложиться впечатление об идиллии в его отношениях в семье. Но не все так гладко, как могло показаться, ведь певец уже долгое время в соре со своей мамой Любовью, которая не приняла избранницу сына Анжелику.