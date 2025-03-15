Фигуристка Трусова рассекретила беременность, показав живот

Александра Трусова (Фото: Instagram*/avtrusova)
Фигуристка Александра Трусова показала живот, рассекретив беременность в социальных сетях. Бьюти-издания подозревали о беременности еще пару месяцев назад.
Трусова с мужем Макаром Игнатовым в ожидании первенца. Официально об этом стало известно, благодаря видеозаписи из челябинской авиагавани. Трусова с Игнатовым прилетели туда в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.
На кадрах видно, что живот и фигуру не закрывает даже одежда. Будущие родители поженились летом прошлого года, через полгода после того, как пара стала встречаться. Также некоторое время назад спортсменка опубликовала кадры, где у нее новый цвет волос, а подпись к видео гласила: «Время перемен».
Ранее стало известно, кто из звезд шоубиза объявил о разводе.
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*Запрещен в РФ
На кадрах видно, что живот и фигуру не закрывает даже одежда. Будущие родители поженились летом прошлого года, через полгода после того, как пара стала встречаться. Также некоторое время назад спортсменка опубликовала кадры, где у нее новый цвет волос, а подпись к видео гласила: «Время перемен».
Ранее стало известно, кто из звезд шоубиза объявил о разводе.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов