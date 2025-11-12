Ветераны СВО Подмосковья осваивают SMM, ИИ и работу с соцсетями

12 ноября 2025, 17:00

В Подмосковье продолжают развивать цифровые компетенций среди руководителей ветеранских объединений. По инициативе Вице-губернатора Московской области Марии Нагорной прошёл интенсив по SMM и работе с соцсетями для руководителей местных отделений Ассоциации ветеранов СВО Московской области, сообщили в подмосковном Минтере.

​Фото: пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области



Программа «Стратегия и практика ведения соцсетей для руководителя: от контент-плана до AI-инструментов» помогла участникам выстроить системный подход к онлайн-коммуникации. Разбирали самые разные вопросы — от постановки целей и анализа аудитории до автоматизации и аналитики.Эксперт по ИИпоказал, как использовать генеративные технологии для создания текстов, визуалов и оценки вовлечённости. Главное внимание уделили этике и сохранению репутации ветеранских организаций.Исполнительный директор Ассоциацииотметила, что основная задача — дать руководителям конкретные инструменты и понимание, как эффективно продвигать инициативы ветеранских сообществ в соцсетях.Обучение прошли 60 руководителей местных отделений Ассоциации ветеранов СВО и их заместители. Все получили удостоверения о повышении квалификации. На сегодняшний день уже 210 членов Ассоциации прошли подобное обучение.