В Черноголовке открыли крупнейший частный научный центр для агроисследований
Фирма «Август» ввела в эксплуатацию новый научно-исследовательский центр стоимостью более 8 млрд рублей. Комплекс стал крупнейшим в России частным многопрофильным НИОКР-центром, где проводят исследования от молекулярного уровня до выпуска опытных партий продуктов, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Центр разместили на территории 6,9 га, площадь основного здания — 25 000 м² с современными лабораториями и уникальным комплексом «Биотрон» площадью 4 000 м². В центре будут разрабатывать новые химические и биологические препараты, применять биотехнологии в селекции и перерабатывать сельхозпродукцию.
Для работы центра сформируют штат из 500 сотрудников, из которых 300 — учёные и исследователи. Для специалистов и их семей построили новую школу, скоро начнут строительство благоустроенных общежитий.
Читайте также: