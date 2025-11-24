В Черноголовке открыли крупнейший частный научный центр для агроисследований

24 ноября 2025, 18:02

Фирма «Август» ввела в эксплуатацию новый научно-исследовательский центр стоимостью более 8 млрд рублей. Комплекс стал крупнейшим в России частным многопрофильным НИОКР-центром, где проводят исследования от молекулярного уровня до выпуска опытных партий продуктов, сообщили в подмосковном Минсельхозе.