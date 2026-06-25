Товарооборот Московской области с Белоруссией за пять лет вырос в 2,5 раза
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент Белорусии Александр Лукашенко обсудили экономическое, торговое, гуманитарное сотрудничество и совместные проекты по нескольким направлениям.
Встреча прошла в рамках рабочего визита главы региона в Минск.
«Мы очень дорожим отношениями с Белоруссией, с командой, с которой работаем, в том числе по гуманитарным направлениям. Это здравоохранение, всё, что касается педиатрии, современных методов лечения детей. Совместно проводим большие консилиумы, конференции. Это направление будем развивать. Второе – это образование. Наши дети знакомятся, обмениваются знаниями. Порядка 600 ребят из Белоруссии были у нас в Подмосковье. Ну а Брест – это священное место для всех наших детей. Туда поток туристов не иссякает. Это наша общая ценность, наша общая история», – сказал Воробьёв.
Что касается экономики, то Подмосковье – лидер по товарообороту с Белоруссией, как по экспорту, так и по импорту.
«Это и продукты питания, и машиностроение. В Подмосковье открываются белорусские предприятия. Недавно в Воскресенске запустили кабельный завод. Сейчас МАЗ готовится наращивать базу в Химках. Всё это – важные элементы сотрудничества», – отметил губернатор.
Белоруссия для Подмосковья – один из ключевых внешнеэкономических партнёров. Регион занимает первое место среди всех субъектов Федерации по товарообороту с этой страной. За пять лет он вырос в 2,5 раза. Номенклатура экспорта Подмосковья – оборудование, средства наземного транспорта, продукция АПК, средства защиты растений. Белорусский импорт – это продукция машиностроения, текстиль, различные материалы, продукты питания.
«Будем обязательно работать вместе. Я очень переживаю за вас. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. Зная вас, ещё больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами», – обратился Лукашенко к Воробьёву.
На территории Подмосковья локализовано более 120 предприятий с белорусским капиталом. Так, в прошлом году в Воскресенске компания «Белтелекабель» запустила производство волоконно-оптического кабеля для операторов связи, транспортной инфраструктуры и жилищного строительства. Регион выделил землю без торгов, предоставил льготный заём по линии Фонда развития промышленности Подмосковья. Компания также получила промышленную ипотеку. Предприятие вышло на полную мощность. Каждый месяц там выпускается более 1300 километров кабеля, создано 85 рабочих мест.
Уже подобрана площадка под строительство Белорусской цементной компанией производственно-логистического комплекса по транспортной обработке цемента, его фасовке, выпуску и отгрузке товарного бетона, сухих строительных смесей и железобетонных изделий. А в Химках планируют открыть региональный центр Минского автомобильного завода.
Московская область регулярно приобретает технику МАЗ для содержания территорий. За два года подмосковный региональный оператор закупил 169 мусоровозов.
Востребована в Подмосковье и продукция «Могилевского завода лифтового машиностроения». В прошлом году в регионе установили более 100 лифтов, в планах на этот год – 150.
Подмосковный «Метровагонмаш» в прошлом году поставил Минскому метро 20 современных вагонов. В этом году планируется поставить ещё 15.
Предприятие «Щёлково Агрохим» направило белорусским аграриям 2500 тонн средств защиты растений. «Коломенский завод» создает двигатели для опытно-промышленной партии БЕЛАЗов грузоподъёмностью 220 тонн.
Продукция «Ногинского завода топливной аппаратуры», которая используется в сельхозмашинах, в 2025-м поставила «Минскому моторному заводу» более 15 500 топливных насосов.
Техника белорусского производства также используется в подмосковном сельском хозяйстве – в частности, трактор «Беларус».
Развиваются отношения и в сфере продовольствия. В прошлом году Московская область закупила белорусских продуктов почти на 1,2 млрд долларов. Это молочная и мясная продукция, кондитерские изделия. Подмосковье поставило в Белоруссию продукции на 720 миллионов долларов – на четверть больше, чем годом ранее. Всё это укрепляет продовольственную безопасность обеих стран.
Важное направление сотрудничества – медицина и образование. Подмосковные детские медицинские центры обмениваются практиками с коллегами из Белоруссии. Специалисты проводят форумы и консилиумы. Действует более 20 соглашений между медвузами. В прошлом году делегация белорусских медиков посетила НИКИ детства Минздрава Московской области. А в мае при поддержке НИКИ детства в третий раз состоялся ежегодный международный образовательный форум «5П Детская медицина в Гомеле».
Всего в сфере образования заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами Подмосковья и белорусскими учебными заведениями. Постоянной проводятся международные мероприятия – конференции, круглые столы, олимпиады и стажировки.
Ребята из Подмосковья приезжают в Белоруссию, где посещают знаковые исторические места, а белорусских школьников принимает гимназия им. Е.М. Примакова. Для ребят организуют программы обучения, клубные встречи, творческие мастер-классы и интерактивные занятия.
В сфере науки Объединенный институт ядерных исследований в Дубне сотрудничает с 22 научными белорусскими учреждениями. А учёные и Белоруссии участвуют в мегасайенс-проекте NICA.
Кроме того, белорусские компании участвуют в реализации важных инфраструктурных проектов. Так, ОАО «ДСТ №2, г. Гомель», входящая в холдинг «Белавтодор», участвует в строительстве Южно-Лыткаринской автодороги. Она уже возвела важный участок ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток».