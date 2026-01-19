В Пушкинском округе за выходные устранили около 20 канализационных засоров

19 января 2026, 16:02

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Около 20 засоров канализации устранили работники коммунальных служб в Пушкинском городском округе в минувшие выходные — 17 и 18 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Большинство засоров возникло из-за того, что жильцы не соблюдали правила использования канализации.





«Засоры прочистили в Пушкине на улицах Инессы Арманд, Чехова, Льва Толстого, во 2-м Фабричном проезде, у дома №14 в микрорайоне Серебрянка, у дома №5 по улице Левковская Гора, у дома №6 по Ярославскому шоссе и у дома №28а по улице Школьная в микрорайоне Мамонтова», — говорится в сообщении.