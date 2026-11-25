25 ноября 2026, 20:47

В Солнечногорске коммунальщики вышли на уборку снега с раннего утра

Фото: Istock / GENNADIY BALOVLENKOV

Коммунальные службы Солнечногорска 25 ноября перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Сотрудники расчищают дороги, тротуары и пешеходные зоны, уделяя особое внимание подходам к социально значимым объектам. Там, где крупная техника не может проехать, снег убирают вручную. Об этом сообщает РИАМО.





На улице Маяковского, в районе Солнечногорского суда, несколько рабочих с помощью лопат и скребков разбивают наледь и очищают тротуары до асфальта. Ручную уборку также проводят в узких проходах и других труднодоступных местах.



Рабочий день коммунальщиков начался в 4:00. К началу рабочего дня они должны были привести в порядок основные магистрали и подходы к учреждениям. Работы продолжаются до вечера, несмотря на то что снегопад не прекращается.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что уборка снега находится на особом контроле региональных властей.





«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.