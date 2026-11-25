В Можайском округе последствия снежного циклона устраняют в усиленном режиме
Снежный циклон принёс в Подмосковье более 15 сантиметров осадков. Все экстренные и коммунальные службы Можайского муниципального округа переведены в усиленный режим, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В первую очередь расчищают проходы к социальным объектам, общественным пространствам и лестничным пролётам.
На региональных дорогах с 19 часов 24 ноября до 10 утра 25 ноября были заняты 10 комбинированных дорожных машин и 31 дорожный рабочий. В течение дня на линии вышли 11 КДМ и пять единиц другой техники, а также 27 человек. На муниципальной сети задействованы семь КДМ, 38 единиц МТЗ и 68 рабочих. Дорожное покрытие чистят и обрабатывают противогололёдными материалами.
Сначала очищаются автомобильные дороги по категориям, затем первоочередные дворовые территории – входные группы, лестницы и пандусы, подъезды к контейнерным площадкам, тротуары и внутридворовые проезды. Второстепенные территории, в том числе детские и спортивные площадки, а также парковки, очищаются по мере завершения основных работ.
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