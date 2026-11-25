25 ноября 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.

Снежный циклон принёс в Подмосковье более 15 сантиметров осадков. Все экстренные и коммунальные службы Можайского муниципального округа переведены в усиленный режим, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.