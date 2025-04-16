В школах Подмосковья провели уроки по электробезопасности

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Уроки по теме «Электричество — не игрушка!» провели сотрудники компании «Мособлэнерго» в школах Мытищ, Егорьевска, Павловского Посада, Электростали и Домодедова, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Уроки по электробезопасности провели в пятых, шестых и седьмых классах электростальской школы № 22, в пятых и шестых классах лицея в Павловском Посаде и для восьмиклассников школы «Классика-М» в Мытищах, а также для младшеклассников школы №2 в Домодедове и школы №4 в Егорьевске. Всего уроки посетили свыше 450 школьников», — говорится в сообщении.На тематических занятиях ребятам рассказали об основных принципах работы электросетей, о принципах безопасного обращения с электрическими приборами, а также о том, как вести нужно вести себя рядом с подстанциями и ЛЭП. В ходе уроков ученики также смогли примерить экипировку энергетиков.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
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