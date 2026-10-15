Трансплантологи МОНИКИ за сутки спасли 10 пациентов и установили рекорд

15 октября 2026, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского за сутки выполнили 10 пересадок органов. Это рекорд для МОНИКИ, рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Врачи провели шесть операций по трансплантации почек, две – печени и ещё две – сердца. Всё это время медики непрерывно работали в операционных. Сейчас пациенты восстанавливаются под наблюдением специалистов.

«За 24 часа удалось выполнить 10 трансплантаций. За этим значимым достижением стоят высочайшая квалификация врачей, слаженная работа большой команды специалистов и готовность медицинской службы оперативно действовать в самых сложных ситуациях. В течение суток врачи не выходили из операционных, чтобы дать пациентам шанс на новую жизнь. Мы продолжим развивать высокотехнологичную медицинскую помощь, чтобы жители Подмосковья могли получать лечение на самом современном уровне», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.