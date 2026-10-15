Трансплантологи МОНИКИ за сутки спасли 10 пациентов и установили рекорд
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского за сутки выполнили 10 пересадок органов. Это рекорд для МОНИКИ, рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Врачи провели шесть операций по трансплантации почек, две – печени и ещё две – сердца. Всё это время медики непрерывно работали в операционных. Сейчас пациенты восстанавливаются под наблюдением специалистов.
«За 24 часа удалось выполнить 10 трансплантаций. За этим значимым достижением стоят высочайшая квалификация врачей, слаженная работа большой команды специалистов и готовность медицинской службы оперативно действовать в самых сложных ситуациях. В течение суток врачи не выходили из операционных, чтобы дать пациентам шанс на новую жизнь. Мы продолжим развивать высокотехнологичную медицинскую помощь, чтобы жители Подмосковья могли получать лечение на самом современном уровне», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он добавил, что при этом команда МОНИКИ показывает стабильно высокие результаты. За девять месяцев этого года в институте выполнили 153 трансплантации – больше, чем за весь предыдущий год. Всего же с начала года там провели 84 трансплантации почек, 41 пересадку печени и 28 – сердца.
Трансплантация органов – сложный вид высокотехнологичной медицинской помощи. Успех таких операций зависит от слаженной работы хирургов, анестезиологов, реаниматологов и других специалистов, а также от наличия современного медицинского оборудования.
МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского – единственное медучреждение Подмосковья, где выполняют сложные операции по пересадке почек, печени, сердца и роговицы. С 2025 года в институте работает собственный глазной банк.
Возможность операции определяется медицинскими показаниями и совместимостью донорского органа с организмом пациента. В Московской области создан единый лист ожидания операции по трансплантации органа. Информацию о нуждающемся пациенте вносят в список медицинские специалисты.