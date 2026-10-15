В Московской области малые технологические компании получат новые льготы
Для малых технологических компаний Подмосковья установили налоговые льготы. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы.
Льготы будут действовать до 1 января 2031 года.
«Подмосковье входит в число лидеров среди регионов по числу МТК. Сейчас у нас работают более 300 таких компаний. Они могут получить весь перечень мер поддержки для бизнеса в регионе. Кроме того, сегодня на заседании Мособлдумы был принят закон, согласно которому компании, включённые в реестр МТК с 1 января этого года, получат сниженную ставку налога на прибыль. Окончательный размер налога будет зависеть от выручки компании», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как рассказали в Мининвесте региона, при выручке до миллиона рублей региональная часть налога составит 0%; от миллиона до 300 миллионов рублей – 5%, от 300 миллионов до 2 млрд рублей – 15%.