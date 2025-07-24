Транспорт и благоустройство стали темами выездной администрации в Ивановском

24 июля 2025, 19:19

Фото: пресс-служба г. о. Ступино

В селе Ивановское состоялась встреча в формате выездной администрации под руководством главы городского округа Ступино Сергея Мужальских. Она состоялась на базе школы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Представители власти, ресурсоснабжающих организаций и депутаты обсудили с жителями насущные проблемы и планы развития. В этот раз во встрече приняли участие представители ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.



Главными темами обращений жителей стали земельные вопросы, ремонт дорог и благоустройство общественных пространств.

«Вопросов много, все взяли в работу. Проблемы, которые не требуют больших финансовых вложений, будут решены в кратчайшие сроки. Остальные возьмем в план работ», – пообещал Мужальских.

Фото: пресс-служба г. о. Ступино



«В связи с ремонтом дорог и летним сезоном трафик увеличен. Водители летают на больших скоростях. Попросила рассмотреть возможность установки знака ограничения скорости и искусственной неровности на центральной улице. Помимо этого, выехать из деревни просто невозможно. Необходимо разместить светофор при съезде на трассу А-108», – сказала жительница.