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В администрации города Ступино ответили на вопросы участников СВО и их близких

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провёл личный приём вместе с городским прокурором Андреем Чижовым, заместителями и представителями Ступинской клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



«К руководителю муниципалитета с рядом вопросов обратились участники спецоперации. Так, помочь в проверке и замене счётчика газа в квартире попросила жена участника СВО. Счётчик сломан и не передаёт показания в ресурсоснабжающую организацию. Обычно это делает наниматель, но, чтобы ускорить решение вопроса, будет организована процедура проверки прибора», – рассказали в администрации.
Вопросы участников СВО коснулись и предоставления медикаментов. Не всегда препараты поступают в полном объёме. Представитель Ступинской клинической больницы объяснила расхождения заменой импортных лекарств отечественными аналогами со схожей рецептурой. Для детального рассмотрения ситуации участника СВО пригласили посетить лечащего врача.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Ветераны спецоперации поинтересовались сроками предоставления земельных участков. Сейчас подано 455 заявлений, в реестре числится 488 участков. Заявитель опасается, что не все желающие смогут получить землю.
«У нас есть дополнительные участки, в том числе в деревне Старое у деревни Хомутово. Мы уточнили список ветеранов боевых действий и периодически вносим в него изменения. Сейчас в нём указаны все заявители, включая ветеранов Афганистана, Чечни и СВО. Мы уже выделили 15 участков м забронировали ещё 45. Первыми в очереди стоят те, кто участвовал в более ранних конфликтах», – рассказал председатель комитета по управлению имуществом Роман Липов.
Ветераны СВО поблагодарили главу округа и его команду за поддержку. Они также предложили выдавать волонтёрам и жителям, предоставляющим гуманитарную помощь бойцам спецоперации, специальные знаки отличия. Глава округа принял инициативу положительно.

Как отметили в администрации, приём жителей по личным вопросам проводят регулярно. Записаться на приём можно во вторую и четвёртую среду месяца в кабинете №115 здания администрации округа с 9 до 10 часов. Адрес – Ступино, ул. Андропова 43А/2.


Лора Луганская

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