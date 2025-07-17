В администрации города Ступино ответили на вопросы участников СВО и их близких
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провёл личный приём вместе с городским прокурором Андреем Чижовым, заместителями и представителями Ступинской клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«К руководителю муниципалитета с рядом вопросов обратились участники спецоперации. Так, помочь в проверке и замене счётчика газа в квартире попросила жена участника СВО. Счётчик сломан и не передаёт показания в ресурсоснабжающую организацию. Обычно это делает наниматель, но, чтобы ускорить решение вопроса, будет организована процедура проверки прибора», – рассказали в администрации.Вопросы участников СВО коснулись и предоставления медикаментов. Не всегда препараты поступают в полном объёме. Представитель Ступинской клинической больницы объяснила расхождения заменой импортных лекарств отечественными аналогами со схожей рецептурой. Для детального рассмотрения ситуации участника СВО пригласили посетить лечащего врача.
Ветераны спецоперации поинтересовались сроками предоставления земельных участков. Сейчас подано 455 заявлений, в реестре числится 488 участков. Заявитель опасается, что не все желающие смогут получить землю.
«У нас есть дополнительные участки, в том числе в деревне Старое у деревни Хомутово. Мы уточнили список ветеранов боевых действий и периодически вносим в него изменения. Сейчас в нём указаны все заявители, включая ветеранов Афганистана, Чечни и СВО. Мы уже выделили 15 участков м забронировали ещё 45. Первыми в очереди стоят те, кто участвовал в более ранних конфликтах», – рассказал председатель комитета по управлению имуществом Роман Липов.Ветераны СВО поблагодарили главу округа и его команду за поддержку. Они также предложили выдавать волонтёрам и жителям, предоставляющим гуманитарную помощь бойцам спецоперации, специальные знаки отличия. Глава округа принял инициативу положительно.
Как отметили в администрации, приём жителей по личным вопросам проводят регулярно. Записаться на приём можно во вторую и четвёртую среду месяца в кабинете №115 здания администрации округа с 9 до 10 часов. Адрес – Ступино, ул. Андропова 43А/2.