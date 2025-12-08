Травматологи-ортопеды Детского центра восстановили подростку подвижность кисти

08 декабря 2025, 16:23

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Хирурги Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля восстановили школьнику подвижность кисти. Об этом сообщается в Telegram-канале клиники.





В ДКЦ поступил 14-летний пациент с полной неподвижностью межфалангового сустава второго пальца левой кисти. Причиной стала старая травма – перелом фаланг пальца. После этого на фоне вторичного заживления произошло сращение суставных поверхностей.



Мальчик не мог нормально пользоваться рукой, что мешало ему в быту и в учёбе. Врачи-травматологи-ортопеды провели операцию, которая полностью восстановила подвижность руки юного пациента.



«Мы выполнили артропластику межфалангового сустава и наложили аппарат Suzuki для сохранения суставной щели. Нам удалось добиться полной амплитуды движений, а с помощью аппарата – сохранить необходимый диастаз между фалангами. В дальнейшем при активном участии самого пациента это позволит полностью вернуть функцию пальца», – рассказал Заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 Алексей Иванов.