Травматологи-ортопеды Детского центра восстановили подростку подвижность кисти
Хирурги Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля восстановили школьнику подвижность кисти. Об этом сообщается в Telegram-канале клиники.
В ДКЦ поступил 14-летний пациент с полной неподвижностью межфалангового сустава второго пальца левой кисти. Причиной стала старая травма – перелом фаланг пальца. После этого на фоне вторичного заживления произошло сращение суставных поверхностей.
Мальчик не мог нормально пользоваться рукой, что мешало ему в быту и в учёбе. Врачи-травматологи-ортопеды провели операцию, которая полностью восстановила подвижность руки юного пациента.
«Мы выполнили артропластику межфалангового сустава и наложили аппарат Suzuki для сохранения суставной щели. Нам удалось добиться полной амплитуды движений, а с помощью аппарата – сохранить необходимый диастаз между фалангами. В дальнейшем при активном участии самого пациента это позволит полностью вернуть функцию пальца», – рассказал Заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 Алексей Иванов.Сейчас мальчика уже выписали. В дальнейшем пациенту предстоит курс реабилитации, что поможет ему пользоваться рукой как раньше.