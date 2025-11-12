Тренер из Ивантеевки получит грант президента Федерации водных видов спорта

12 ноября 2025, 16:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тренер-преподаватель отделения плавания спортшколы «Ивантеевка» Светлана Николаева выиграла грант президента Федерации водных видов спорта России для молодых тренеров. Специалист живёт и работает в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Федерация подвела итоги грантовой программы для молодых тренеров. Победителями стали 11 наставников в области спорта из разных регионов России. В их число вошла и Николаева.

«Ещё на третьем курсе РГУФКСМиТ Светлана Юрьевна начала заниматься спортивной подготовкой детей в оздоровительной группе, куда отбирала самых перспективных. С 2020 года работает тренером по плаванию в спортшколе «Ивантеевка». За это время под руководством Светланы выросли пять мастеров спорта и 19 кандидатов в мастера. А 23 юных спортсмена добились первого спортивного разряда», – рассказали в ведомстве.