В Раменском округе исключили возможность подтопления

13 июня 2026, 20:22

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В декабре 2025 года на плотине вблизи деревень Ждановское и Галушино произошла авария: выявили повреждение шлюза аварийного водосброса, что привело к падению уровня воды в системе прудов. Факт повреждения подтвердили специалисты МКУ «ТУ Софьино-Чулково» по итогам выезда и предварительного обследования объекта.