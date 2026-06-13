В Раменском округе исключили возможность подтопления
В декабре 2025 года на плотине вблизи деревень Ждановское и Галушино произошла авария: выявили повреждение шлюза аварийного водосброса, что привело к падению уровня воды в системе прудов. Факт повреждения подтвердили специалисты МКУ «ТУ Софьино-Чулково» по итогам выезда и предварительного обследования объекта.
С 26 января 2026 года на месте начались работы по предотвращению возможного подтопления населённого пункта. В настоящий момент специалистам удалось установить задвижку, необходимую для стабилизации уровня воды — её падение стало вынужденной мерой для ликвидации угрозы подтопления в границах Раменского округа.
Как сообщили в администрации Раменского округа, уже организовали межведомственную координацию с руководством Домодедовского округа (плотина расположена на его территории). Кроме того, запустили процедуру передачи гидротехнического сооружения на баланс Домодедово.
Ранее информировали, что временная дамба защитила проезд Ветеранов в Звенигороде от подтоплений. Подробности в нашем материале.
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