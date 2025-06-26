Тренера из Чехова первой из российских судей допустили на международный турнир синхронистов

26 июня 2025, 14:15

Тренер из Чехова первой из россиян допущена на международный турнир синхронистов

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тренер подмосковной сборной Полина Прощенко из Чехова станет первым судьёй, допущенным до международных соревнований по синхронному плаванию с момента отстранения российских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Для меня это будет первая поездка на крупный международный старт в качестве судьи международной категории. Я ждала этого момента с 2019 года. Уже изучаю правила вдоль и поперёк и немного волнуюсь», – поделилась Прощенко.