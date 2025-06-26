Тренера из Чехова первой из российских судей допустили на международный турнир синхронистов

Тренер из Чехова первой из россиян допущена на международный турнир синхронистов
оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тренер подмосковной сборной Полина Прощенко из Чехова станет первым судьёй, допущенным до международных соревнований по синхронному плаванию с момента отстранения российских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



«Для меня это будет первая поездка на крупный международный старт в качестве судьи международной категории. Я ждала этого момента с 2019 года. Уже изучаю правила вдоль и поперёк и немного волнуюсь», – поделилась Прощенко.
Специалист из Подмосковья примет участие в открытом чемпионате Венгрии по синхронному плаванию в качестве международного технического контролёра. Турнир стартовал 26 июня в Будапеште. Соревнования объединят более 130 спортсменов. Там выступит в нейтральном статусе юниорская сборная России. Чемпионат будет проходить по международным правилам World Aquatics.

Как напомнили в министерстве, международная федерация плавания World Aquatics в марте 2022 года отстранила российских спортсменов и официальных лиц от соревнований под своей эгидой. В сентябре 2023-го российских и белорусских спортсменов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе.


Лора Луганская

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