Тренера из Чехова первой из российских судей допустили на международный турнир синхронистов
Тренер из Чехова первой из россиян допущена на международный турнир синхронистов
Тренер подмосковной сборной Полина Прощенко из Чехова станет первым судьёй, допущенным до международных соревнований по синхронному плаванию с момента отстранения российских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Для меня это будет первая поездка на крупный международный старт в качестве судьи международной категории. Я ждала этого момента с 2019 года. Уже изучаю правила вдоль и поперёк и немного волнуюсь», – поделилась Прощенко.Специалист из Подмосковья примет участие в открытом чемпионате Венгрии по синхронному плаванию в качестве международного технического контролёра. Турнир стартовал 26 июня в Будапеште. Соревнования объединят более 130 спортсменов. Там выступит в нейтральном статусе юниорская сборная России. Чемпионат будет проходить по международным правилам World Aquatics.
Как напомнили в министерстве, международная федерация плавания World Aquatics в марте 2022 года отстранила российских спортсменов и официальных лиц от соревнований под своей эгидой. В сентябре 2023-го российских и белорусских спортсменов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе.