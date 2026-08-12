В Звенигороде проведут выставку-пристройство приютских животных

12 августа 2026, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Благотворительную выставку собак и кошек из приютов проведут в Звенигороде в субботу, 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба Одинцовского округа.





Мероприятие состоится на летней сцене возле Культурного центра имени Любови Орловой. Его организуют проект «Хочу Домой!» и приют для бездомных животных «Гав» при поддержке окружной администрации и Общественной палаты Подмосковья.





«На выставке гости смогут познакомиться с животными, которые ищут новый дом. Забрать питомца можно будет бесплатно — по договору ответственного содержания. Поэтому с собой на выставку рекомендуется взять паспорт», — говорится в сообщении.