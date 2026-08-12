В Московской области к зиме подготовили около 95 000 тонн реагентов

12 августа 2026, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные коммунальщики активно готовятся к зимнему сезону. Сейчас они завершают формирование стратегического резерва противогололёдных средств, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Главным материалом для борьбы с гололедицей в этом году останется техническая соль. Её запас достиг без малого 95 000 тонн. Этого достаточно для бесперебойной обработки общественных пространств и дворов во всех муниципалитетах.

«Среди основных преимуществ реагента – экономичность: расход соли на квадратный метр значительно ниже, чем у песко-соляных смесей. Это сокращает затраты при сохранении высокой эффективности. К тому же после таяния соль не оставляет грязевой взвеси на асфальте и не забивает ливневую канализацию, полностью растворяясь вместе со снегом. Кроме того, техническая соль работает при понижении температуры до -15°C», – отметили в ведомстве.