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Россиянам дали советы, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Депутат ГД Колунов: покупка энергосберегающих ламп поможет сэкономить на ЖКХ
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Установка энергосберегающих ламп может в четыре раза снизить расходы на электроэнергию для тех, кто хочет сэкономить на коммунальных услугах. Об этом и других способах экономии рассказал замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что такие лампы хоть и дороже, но служат около пяти лет и потребляют меньше энергии. Ещё одним советом депутата стало отключение приборов от сети перед уходом из дома, чтобы избежать лишних трат.

Колунова также напомнил, что современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности от A до G. Выгоднее, по возможности, выбирать технику класса А. Она потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективно.

А еще собеседник агентства предложил россиянам купить посудомоечную машину.

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«По статистике, она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине», — пояснил он.
Такие простые шаги помогут заметно сократить коммунальные платежи.

Ранее сообщалось, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Баффало Сэйбрз». Теперь Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб (894).

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#расходы
#коммунальные платежи
#рекомендации
#отключение
В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом вирусе, вызывающем кашель с кровью
Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении новых вирусов в России
31 марта 2025, 06:57

Фото: iStock/Pornpimone Audkamkong

В России не обнаружено новых вирусов или их значимых мутаций, сообщила РИА Новости пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о случаях заболевания с резким ухудшением состояния — от легкого недомогания до невозможности встать с постели при температуре до 39°C. Роспотребнадзор сразу взял ситуацию под контроль, подтвердив мониторинг сообщений о новом вирусе.

В ночь с 30 на 31 марта также сообщалось, что вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рекомендовал гражданам РФ использовать маски в связи с распространением нового вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — заключили в ведомстве.
Сейчас в стране стабильная ситуация с респираторными инфекциями, включая ОРВИ, грипп и COVID-19, а уровень заболеваемости падает.

На прошлой неделе зафиксировано три тысячи случаев COVID-19, что на 20,2 процента ниже, чем неделей ранее. Заболеваемость ОРВИ и гриппом тоже сократилась на 10,8 процента, добавили в Роспотребнадзоре.

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На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек класса М
ИПГ: на Солнце зафиксировали пять мощных вспышек класса мощности М
31 марта 2025, 06:41

Фото: iStock/murat4art

На Солнце 30 марта зафиксировали пять вспышек класса М, которые могут повлиять на Землю. Об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики.
Все события произошли в одной группе пятен под номером 4048.

Первая вспышка M1.4 случилась (S14E82) в 00:38 и длилась 33 минуты, открыв череду солнечной активности. Институт отметил ещё четыре вспышки: М1.4 (S14E71), М1.5 (S14E82), М1.6 (S15E71) и М1.9 (S15E88), зарегистрированные в течение дня.

Такие явления способны вызывать магнитные бури, которые нарушают энергосистемы, сбивают связь и навигацию, а также влияют на миграцию животных и птиц. Сильная активность Солнца может сделать полярные сияния видимыми в новых регионах. При этом пока нет точного ответа на вопрос, сказываются ли бури на здоровье людей.

Ранее сообщалось, что в Мьянме российские спасатели МЧС совместно с китайскими коллегами провели успешную операцию по спасению женщины, находившейся под завалами более двух суток после землетрясения.

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Россиян предупредили о хитрых аферах со сбором средств для неизлечимо больных
МВД: Мошенники придумали схему со сбором денег для неизлечимо больных
31 марта 2025, 04:52

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Мошенники в России стали использовать схему сбора средств на «лечение» неизлечимо больных пациентов. Она позволяем им проводить аферы, которые практически невозможно доказать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.
Злоумышленники запускают массовые кампании с эмоциональными призывами, собирая деньги на терапию в клиниках, якобы готовых взяться за сложные случаи. После сбора средств пациент, изначально обреченный на летальный исход, умирает.

Часть денег возвращается из лечебной клиники на счет фонда под предлогом незавершенного лечения. Эти средства становятся «чистыми» для вывода мошенниками.

Правоохранители отмечают, что организаторы кампаний исчезают из соцсетей. Отсутствие доказательств причастности к хищениям усложняет привлечение к ответственности.

«Те, кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчеты о расходах, ни информацию о том, куда ушли оставшиеся деньги. Эта схема остаётся практически недоказуемой», — пояснили в ведомстве.
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Выяснилось, кому и по каким причинам могут приостановить выплату пенсии
Экономист Иванова-Швец: выплаты пенсий могут приостановить по ряду оснований
31 марта 2025, 03:56

Фото: iStock/Inside Creative House

Российские пенсионеры могут временно лишиться выплат на основе нескольких причин. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в разговоре с «Прайм».
«Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя. Но приостановить выплаты Социальный фонд имеет право по (нескольким) причинам», — объяснила она.
Одна из таких причин — отсутствие получения пенсии через почтальона по указанному адресу на протяжении шести месяцев. Еще одним основанием может стать истечение у пенсионера права на возможность жить в России. Эта причина касается иностранцев и лиц без гражданства.

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Другой случай — переезд в страну, с которой у России заключено соглашение о выплате пенсий на территории проживания. В таких ситуациях выплаты должна обеспечивать страна, ставшая новым домом для пенсионера.

Наконец, существует опасность приостановки пенсионных выплат по инвалидности. Такое может случиться, если гражданин не пришел на переосвидетельствование. Важно своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в личных обстоятельствах, чтобы избежать прерывания поступлений.

«Выплата пенсий по всем основным причинам... может быть восстановлена при подтверждении права на получение пенсии в полном объеме и с учетом индексации», — добавила Иванова-Швец.
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#пенсии
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#переезд
#выплаты
#фонд
#пенсионный фонд
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«Ждут, что РФ все простит»: В МИД оценили возможность возвращения зарубежных брендов
МИД РФ: европейские бренды надеются на быстрое прощение России
31 марта 2025, 03:32

Фото: iStock/YakobchukOlena

Россия будет индивидуально рассматривать возможность возвращения западных компаний на свой рынок, несмотря на ожидания европейского бизнеса о быстром «прощении». Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.
Он отметил, что многие на Западе ошибочно полагали, что РФ не выдержит санкций во время СВО и сама попросит бизнес вернуться. Европейские фирмы полагали, что это позволит им диктовать свои условия.

«Европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит», — указал дипломат.
Однако решения о возвращении иностранных марок будут приниматься с учетом интересов российских производителей, чья продукция заменила западные аналоги.

Логвинов напомнил, что некоторые европейцы продолжили поддерживать контакт с РФ.

«Разве на оставшихся, а среди них есть и крупные фирмы, не оказывалось давление со стороны Брюсселя или национальных столиц? Уверен, что оказывалось. А значит, решение об уходе было продиктовано не только боязнью негативных последствий санкций», — заключил Логвинов в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что компании уходили с рынка добровольно. Это отразило их отношение к России, а также желание обеспечить лишь свою безопасность.

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