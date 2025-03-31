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Установка энергосберегающих ламп может в четыре раза снизить расходы на электроэнергию для тех, кто хочет сэкономить на коммунальных услугах. Об этом и других способах экономии рассказал замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что такие лампы хоть и дороже, но служат около пяти лет и потребляют меньше энергии. Ещё одним советом депутата стало отключение приборов от сети перед уходом из дома, чтобы избежать лишних трат.
Колунова также напомнил, что современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности от A до G. Выгоднее, по возможности, выбирать технику класса А. Она потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективно.
А еще собеседник агентства предложил россиянам купить посудомоечную машину.
Ранее сообщалось, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Баффало Сэйбрз». Теперь Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб (894).
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Колунова также напомнил, что современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности от A до G. Выгоднее, по возможности, выбирать технику класса А. Она потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективно.
А еще собеседник агентства предложил россиянам купить посудомоечную машину.
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«По статистике, она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине», — пояснил он.Такие простые шаги помогут заметно сократить коммунальные платежи.
Ранее сообщалось, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Баффало Сэйбрз». Теперь Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб (894).
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Мария Моисеева