В Подмосковье с начала года подали 340 онлайн-заявок на открытие летних кафе

05 июня 2025, 16:31

оригинал Фото: istockphoto.com/Mariia Skovpen

340 заявлений на открытие летнего кафе поступило на портал госуслуг Московской области с начала года. О том, как заключить договор на создание сезонной точки питания, рассказали в пресс-службе подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.







«Подать онлайн-заявку могут индивидуальные предприниматели и юрлица, которые хотят разместить летнее кафе при стационарных предприятиях общественного питания. При этом кафе должно быть участке, который находится в государственной или муниципальной собственности», — говорится в сообщении.