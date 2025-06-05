В Подмосковье с начала года подали 340 онлайн-заявок на открытие летних кафе
340 заявлений на открытие летнего кафе поступило на портал госуслуг Московской области с начала года. О том, как заключить договор на создание сезонной точки питания, рассказали в пресс-службе подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать онлайн-заявку могут индивидуальные предприниматели и юрлица, которые хотят разместить летнее кафе при стационарных предприятиях общественного питания. При этом кафе должно быть участке, который находится в государственной или муниципальной собственности», — говорится в сообщении.Услуга расположена в разделе «Бизнесу», подразделе «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале, выбрать нужный округ и заполнить онлайн-форму. Услуга оказывается бесплатно. В случае положительного решения проект договора поступает в личный кабинет заявителя. Договор нужно подписать электронной подписью.