В Жуковском полицейские сорвали массовый заезд подростков на питбайках

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подростки собирались устроить массовый заезд по улицам Жуковского на питбайках, для противодействия этому был организован полицейский рейд, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Информация о будущем заезде была размещена в Telegram-канале организатора опасного мероприятия. Участники рейда, в число которых вошли сотрудники патрульно-постовой службы, ГАИ и отдела по делам несовершеннолетних, прибыли на парковку у Дворца культуры на ул. Фрунзе, где собирались «гонщики», — говорится в сообщении.Полицейские выявили пятерых несовершеннолетних, управляющих питбайками. В отношении их законных представителей были составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию. Кроме того, на двух подросток составили протоколы в связи с управлением транспортным средством без прав. Питбайки изъяли у увезли на штрафстоянку.
Полиция также установила организатора встречи и администратора Telegram-канала. Им оказался житель Раменского округа 2008 года рождения. С юношей и его законными представителями провели разъяснительную беседу.
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