Три компании из Подмосковья получили награды «Экспортера года»
Сразу три компании из Подмосковья стали лауреатами Всероссийского конкурса «Экспортер года. Сделано в России». Итоги подвел Российский экспортный центр. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем блоге.
«ТВИНС Тэк» из Ленинского округа заняла первое место в номинации «Индустрия красоты». Компания выпускает более 500 наименований продукции и поставляет ее в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Армению, Вьетнам, Китай, Монголию и другие страны. Экспорт формирует 15% выручки предприятия.
«Мираторг» победил сразу в двух номинациях — «Продукты питания» среди крупного бизнеса и «Новая география». В Домодедово компания развивает оптово-распределительный центр, где принимают и хранят сельхозпродукцию, занимаются ее переработкой и производством готовых блюд. Первая очередь проекта уже создала 500 рабочих мест, еще 400 планируют добавить после завершения второй очереди.
Третье место в «Индустрии моды» заняла «МЕТИЗ Ортопедия» из Мытищ. Компания выпускает ортопедическую обувь и стельки FOOTWELL, а также поставляет ортезы, бандажи и компрессионный трикотаж. Ее продукция представлена в 1,2 тысячи торговых точек в 70 регионах России и за рубежом.
По данным, приведенным в сообщении, сегодня более 6 тысяч компаний Подмосковья экспортируют свою продукцию. Региональные власти также заявляют о планах по дальнейшему расширению поставок российских товаров на зарубежные рынки.
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