Три компании из Подмосковья получили награды «Экспортера года»

22 сентября 2026, 22:30

«ТВИНС Тэк», «Мираторг» и «МЕТИЗ Ортопедия» отметили за экспорт

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: Telegram / @vorobiev_live)

Сразу три компании из Подмосковья стали лауреатами Всероссийского конкурса «Экспортер года. Сделано в России». Итоги подвел Российский экспортный центр. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем блоге.