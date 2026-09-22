В Подмосковье запустят первую станцию мониторинга торфяников
Первую в Московской области станцию мониторинга торфяников планируют запустить в октябре в Луховицах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
За состоянием торфяников начнут следить с помощью датчиков.
«В октябре пилотная станция мониторинга заработает на торфяном участке «Ольшаны» в Луховицах. Метеостанция и почвенные датчики будут фиксировать температуру, осадки и другие климатические параметры, а также влажность торфа на разных глубинах. Все эти данные будут автоматически передаваться в единую систему», - рассказали в министерстве.Там отметили, что полученные замеры можно будет использовать для раннего выявления потенциально опасных сценариев и предупреждения пожарных рисков.
В будущем году такие станции мониторинга рассчитывают установить также в Егорьевске, Луховицах, Шатуре, Орехово-Зуево и Лотошине.