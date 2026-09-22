Три подмосковные компании стали лауреатами премии «Экспортёр года. Сделано в России»
Российский экспортный центр назвал компании, которые успешнее других продвигают в этом году отечественные товары и услуги за рубежом. Лауреатов премии определили в 12 номинациях – от промышленности и АПК до моды и туризма.
В число победителей и призёров вошли три подмосковных предприятия.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заслуженная артистка России, телеведущая Екатерина Стриженова вручили награду компании «ТВИНС Тэк» из Ленинского городского округа. Она победила в номинации «Индустрия красоты».
«Хочу сказать спасибо всем тем, кто в нашей стране созидает, строит, инвестирует, занимается предпринимательством и делает это достойно. Сегодня особая миссия – чествовать тех, кто экспортирует, претендует на экспансию. Отдельно хочу поздравить компании, попавшие в номинацию «Индустрия красоты», ‒ сказал Воробьёв.
Он добавил, что все представленные компании выполняют важную задачу для развития страны.
«Об этом не раз говорил наш президент: нужно наращивать несырьевой неэнергетический экспорт и вместе с этим расширять партнёрство с дружественными странами, выходить на новые рынки. Наш регион поставляет за рубеж промышленные лазеры, лекарства и медоборудование, производственные линии, станки, вагоны метро, грузовые автомобили, продукты и косметику. Всего в Подмосковье больше 6000 предприятий занимаются экспортом», ‒ отметил глава региона.В индустрии красоты в Подмосковье работают около 30 предприятий. Сегодня в России каждый третий крем или лосьон, а также каждая втора губная помада выпускаются на территории Московской области. В регионе также делают около 40% отечественных солнцезащитных средств и 80% духов.
«ТВИНС Тэк» ‒ один из ведущих российских производителей лечебной косметики, парафармацевтики и биодобавок. На современном заводе в Горках Ленинских налажен полный цикл производства ‒ от рецептур, созданных в собственных лабораториях, до фасовки и упаковки готовой продукции как под своими брендами, так и на заказ для партнеров.
В портфеле компании ‒ известные аптечные марки «911 Ваша служба спасения», «До и После» и линейка биодобавок Natura Medica. Мощности позволяют изготавливать более 10 миллионов единиц товара в месяц. Продукция компании широко представлена в российских аптеках и в ряде стран. Экспорт обеспечивает 15% выручки компании.
«Сегодня наша компания – в числе победителей. Это знаковое для нас событие и результат многих лет работы большого коллектива, в котором мы собрали настоящих специалистов. «ТВИНС Тэк» производит более 500 наименований продукции, и сегодня её можно приобрести не только в России и странах СНГ, но и во Вьетнаме, Китае, Монголии и других странах», – сказал гендиректор компании «ТВИНС Тэк» Валерий Ляндин.«Торговый дом «Мираторг» ‒ один из крупнейших агрохолдингов России ‒ победил сразу в двух номинациях: «Продукты питания» в категории «крупный бизнес» и «Новая география».
Холдинг выращивает собственные корма, занимается животноводством, глубокой мясопереработкой, развитием фирменной розницы и экспортными поставками, включая рынок Китая. На производствах активно внедряются робототехника и цифровые системы контроля.
«Эта победа – прежде всего оценка качества: каждый зарубежный аудит, каждый новый рынок – экзамен, который наша продукция выдерживает по самым строгим мировым стандартам. Мы благодарны правительствам России и Московской области, Минсельхозу, Россельхознадзору, Российскому экспортному центру за системную работу по открытию новых рынков. Без неё выход на такие направления, как Филиппины, был бы невозможен», ‒ отметил президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.
«МЕТИЗ Ортопедия» из Мытищ заняла третье место в номинации «Индустрия моды». Это крупный поставщик современных ортопедических товаров и изделий для здоровья. Компания развивает собственную торговую марку ортопедической обуви и стелек FOOTWELL, а также выступает эксклюзивным дистрибьютором ведущих европейских брендов ортезов, бандажей и компрессионного трикотажа.
Продукция представлена более чем в 1200 розничных точках 70 регионов России, а также в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Армении, Абхазии. По итогам года выручка компании увеличилась более чем на 50%.
«Премия показала, что российский бизнес уверенно осваивает новые рынки и находит партнёров в самых разных странах. За каждой вручённой сегодня статуэткой стоит труд коллективов, которые создают качественный продукт и достойно представляют страну за рубежом», ‒ завершила церемонию гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Вместе с РЭЦ Московская область сопровождает компании на пути выхода за рубеж. В регионе создан экспортный фонд, который помогает бизнесу
При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в 2025-2026 годах поддержку получили около 1200 компаний региона. Заключено свыше 200 экспортных контрактов.
Подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортёров можно узнать на портале.