Три подмосковные компании стали лауреатами премии «Экспортёр года. Сделано в России»

22 сентября 2026, 22:21

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Российский экспортный центр назвал компании, которые успешнее других продвигают в этом году отечественные товары и услуги за рубежом. Лауреатов премии определили в 12 номинациях – от промышленности и АПК до моды и туризма.





В число победителей и призёров вошли три подмосковных предприятия.



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заслуженная артистка России, телеведущая Екатерина Стриженова вручили награду компании «ТВИНС Тэк» из Ленинского городского округа. Она победила в номинации «Индустрия красоты».

«Хочу сказать спасибо всем тем, кто в нашей стране созидает, строит, инвестирует, занимается предпринимательством и делает это достойно. Сегодня особая миссия – чествовать тех, кто экспортирует, претендует на экспансию. Отдельно хочу поздравить компании, попавшие в номинацию «Индустрия красоты», ‒ сказал Воробьёв.

Е. Стриженова и А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Об этом не раз говорил наш президент: нужно наращивать несырьевой неэнергетический экспорт и вместе с этим расширять партнёрство с дружественными странами, выходить на новые рынки. Наш регион поставляет за рубеж промышленные лазеры, лекарства и медоборудование, производственные линии, станки, вагоны метро, грузовые автомобили, продукты и косметику. Всего в Подмосковье больше 6000 предприятий занимаются экспортом», ‒ отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сегодня наша компания – в числе победителей. Это знаковое для нас событие и результат многих лет работы большого коллектива, в котором мы собрали настоящих специалистов. «ТВИНС Тэк» производит более 500 наименований продукции, и сегодня её можно приобрести не только в России и странах СНГ, но и во Вьетнаме, Китае, Монголии и других странах», – сказал гендиректор компании «ТВИНС Тэк» Валерий Ляндин.

«Эта победа – прежде всего оценка качества: каждый зарубежный аудит, каждый новый рынок – экзамен, который наша продукция выдерживает по самым строгим мировым стандартам. Мы благодарны правительствам России и Московской области, Минсельхозу, Россельхознадзору, Российскому экспортному центру за системную работу по открытию новых рынков. Без неё выход на такие направления, как Филиппины, был бы невозможен», ‒ отметил президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Премия показала, что российский бизнес уверенно осваивает новые рынки и находит партнёров в самых разных странах. За каждой вручённой сегодня статуэткой стоит труд коллективов, которые создают качественный продукт и достойно представляют страну за рубежом», ‒ завершила церемонию гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.