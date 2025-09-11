Подмосковные ветеринары рассказали о правилах перевозки животных за границу
Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области рассказали о необходимых документах и процедурах для поездок с домашними животными. За летний сезон они провели более 7,3 тысяч консультаций на эту тему, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для выезда за границу требуется оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Его получают в госветслужбе после осмотра питомца и проверки документов. Сделать это нужно не ранее чем за 5 дней до поездки. За рубежом это свидетельство меняют на международный сертификат. Питомец должен быть чипирован и иметь все прививки.
Перед поездкой важно заранее уточнить ветеринарные правила страны назначения на сайте её посольства. Для путешествий по России обратиться к ветврачу рекомендуется за месяц, а для выезда из РФ — минимум за три месяца. Для въезда в страны ЕС, например, необходим анализ крови на антитела к бешенству.
Также необходимо ознакомиться с правилами перевозки животных у авиакомпании и условиями размещения в отелях. Бесплатную консультацию можно получить в любой государственной ветклинике Подмосковья. Все адреса и телефоны можно найти на интерактивной карте.
