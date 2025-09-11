Подмосковные ветеринары рассказали о правилах перевозки животных за границу

11 сентября 2025, 17:39

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области рассказали о необходимых документах и процедурах для поездок с домашними животными. За летний сезон они провели более 7,3 тысяч консультаций на эту тему, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.