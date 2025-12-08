В трёх округах Подмосковья устранили нелегальные точки обращения с отходами

08 декабря 2025, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Незаконную свалку, две незарегистрированные печи для сжигания мусора и точку приёма строительных отходов обнаружили и ликвидировали в трёх округах Московской области инспекторы экологического надзора региона совместно с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.





Нелегальная точка приёма стройотходов находилась в Ногинске рядом с Речной улицей. На месте полицейские задержали самосвал, на котором перевозили мусор. А два устройства для сжигания отходов нашли в деревне Мисайлово Ленинского округа.





«Источники загрязняющих выбросов в атмосферу демонтировали», — отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.