Три подмосковных парка стали обладателями престижной премии «Парки России»

Три подмосковных парка были признаны победителями III премии «Парки России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.





Итоги премии подвели на VI Международной выставке-конференции ParkSeason Expo в Москве. Форум был организован Минстроем и Ассоциацией парков России.



В номинации «Парк в лесу» первенствовал лесопарк в Истре. «Соколиная гора», который благоустроили в прошлом году. На территории появились детские площадки с качелями и горками, для любителей спорта – площадки с тренажёрами и полями для игр. На территории обустроили зоны для выгула собак.



Победителем в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2025 году» в городе с населением от 100 000 до 500 000 человек стал парк культуры и отдыха «Дубрава» в Подольске. Там провели очистку леса, привели в порядок берег пруда, проложили дорожки, установили освещение и видеонаблюдение, обустроили детские и спортивные площадки

«В той же номинации, но для городов с населением от 500 000 человек, лучшим признан Вишняковский лесопарк в Балашихе. В прошлом году там прошло благоустройство первой очереди. Открылся тематический маршрут в честь режиссёра Всеволода Мейерхольда. В рамках второго этапа предусмотрена установка павильона проката. На территории появится фестивальная площадка с павильоном Мейерхольда и Башней Мейерхольда. Отдельно предусмотрена площадка для собак. Открытие объекта намечено на осень», – рассказали в министерстве.