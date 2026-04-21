В Кузьминском лесопарке Котельников завершают подготовку к пожароопасному сезону

21 апреля 2026, 19:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Кузьминском лесопарке заканчивается подготовка к пожароопасному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Котельники.





Профилактические мероприятия проводят для защиты лесного фонда и безопасности жителей. Особое внимание уделяют участку со стороны МКАД, который граничит с лесопарком и относится к категории земель населённых пунктов.

«Каждый год с наступлением особого противопожарного режима здесь происходит пал сухой травы и кустарника. С 2020 года на этой территории зафиксировали семь случаев возгорания. Отделы ГО и ЧС, лесного хозяйства и добровольная пожарная дружина регулярно патрулируют местность, чтобы пресечь разжигание костров и выброс легковоспламеняющегося мусора», – отметили в администрации.