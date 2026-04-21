В Кузьминском лесопарке Котельников завершают подготовку к пожароопасному сезону
В Кузьминском лесопарке заканчивается подготовка к пожароопасному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Котельники.
Профилактические мероприятия проводят для защиты лесного фонда и безопасности жителей. Особое внимание уделяют участку со стороны МКАД, который граничит с лесопарком и относится к категории земель населённых пунктов.
«Каждый год с наступлением особого противопожарного режима здесь происходит пал сухой травы и кустарника. С 2020 года на этой территории зафиксировали семь случаев возгорания. Отделы ГО и ЧС, лесного хозяйства и добровольная пожарная дружина регулярно патрулируют местность, чтобы пресечь разжигание костров и выброс легковоспламеняющегося мусора», – отметили в администрации.
Собственник участка, ООО «Феникс», проводит уборку бытового и строительного мусора, расчистку от травы и сухостоя, установку 3D-ограждения строго в границах участка под контролем геодезистов, а также регулярную опашку.